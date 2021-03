Coronavirus: Pfizer va accélérer la livraison de 10 millions de doses de vaccin à l'UE

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a conclu un accord avec Pfizer et BioNTech pour la livraison accélérée de 10 millions de doses de leur vaccin anti-COVID au deuxième trimestre, a annoncé mardi l'exécutif européen dans un communiqué.

L'ajout de ces doses, prélevées sur les 100 millions de doses en option prévues aux troisième et quatrième trimestres dans le cadre du deuxième contrat conclu entre l'UE et Pfizer-BioNTech, devrait permettre aux Etats européens de se faire livrer au total plus de 200 millions de doses de ce vaccin au deuxième trimestre, a précisé la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, cité dans le communiqué.

