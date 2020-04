Coronavirus-Plus d'un million de cas et 65.000 morts au monde

5 avril (Reuters) - Le bilan mondial de l'épidémie due au coronavirus a dépassé 1,21 million de cas et atteint 65.810 morts, selon un décompte de Reuters établi dimanche à 14h00 GMT.

Il a fallu 76 jours à compter du 10 janvier pour atteindre 500.000 cas, mais huit ont suffi pour que ce chiffre double.

Les Etats-Unis en comptent 311.957 cas à eux seuls, tandis que vendredi l'Europe représentait plus de la moitié du total, que 100.000 ont été signalés en Asie de l'Est et 80.000 au Moyen-Orient.

En France, 518 décès supplémentaires ont été dénombrés dimanche dans les hôpitaux et les Ehpad, ce qui porte le total à 8.018 morts. Pour les seuls hôpitaux, le nombre de décès a reculé pour le deuxième jour d'affilée à 357.

L'Espagne a quant à elle dépassé les 11.000 morts, tandis que l'Italie, qui représente près du quart du bilan mondial, a dépassé les 15.000. Au Canada, le nombre de décès a bondi de 20% en une journée.

Des preuves d'infection ont été rapportées dans plus de 200 pays et territoires depuis que les premiers cas ont été identifiés en Chine en décembre dernier.

Environ 20% des patients atteint sont rétablis et 93,8% d'entre eux se trouvent en Chine, où le pic de l'épidémie a été atteint vers la mi-février.

