Coronavirus-Plus d'un million de décès en Amérique latine, selon un décompte Reuters

RIO DE JANEIRO, 21 mai (Reuters) - Le COVID-19 a tué un million de personnes en Amérique latine et dans les Caraïbes, selon un décompte de Reuters, la pandémie s'aggravant dans la partie du monde où le taux de mortalité par habitant est le plus élevé.

La plupart des décès - plus de 446.000 - sont survenus au Brésil, où l'épidémie est la deuxième plus meurtrière après les États-Unis. Le Brésil reste le troisième pays le plus touché au monde en termes de cas, derrière l'Inde et les États-Unis. (Sebastian Rocandio et Anthony Boadle; version française Camille Raynaud)