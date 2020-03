Coronavirus-Plus de 1.000 cas au Mexique, état d'urgence sanitaire déclaré

MEXICO, 31 mars (Reuters) - Le gouvernement mexicain a déclaré lundi l'état d'urgence sanitaire, avec l'instauration de mesures plus strictes destinées à lutter contre la propagation du coronavirus, alors que le nombre de cas de contamination a franchi le seuil des 1.000 et que le nombre de décès s'est accéléré.

Les autorités sanitaires ont fait état lundi d'un total de 1.094 cas confirmés d'infection, contre 993 la veille, et de 28 décès liés au virus, soit huit de plus que la veille.

La suspension des activités non-essentielles est prolongée jusqu'au 30 avril et les rassemblements de plus de 50 personnes sont désormais interdits.

Mexico demande aussi aux personnes âgées de 60 ans et plus et aux personnes les plus vulnérables de respecter à la lettre les recommandations de confinement. (Stefanie Eschenbacher, Diego Ore et Abraham Gonzalez; version française Jean Terzian)