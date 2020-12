Coronavirus-Plus de 1.200 cas supplémentaires en Corée du Sud

par Steve Gorman

SEOUL, 25 décembre (Reuters) - La Corée du Sud a enregistré 1.241 nouveaux cas de contamination au coronavirus, un record quotidien pour le pays, a annoncé vendredi le Premier ministre Chung Sye-kyun.

Un nouveau foyer d'infection s'est développé à Séoul, de nombreux cas s'étant notamment déclarés dans une prison, a déclaré Chung Sye-kyun.

Des restrictions plus sévères ont été imposées cette semaine, les rassemblements de plus de cinq personnes ont été interdits et les stations de ski et les sites touristiques ont été fermés.

Les autorités sanitaires ont fait état d'un total de 54.770 cas de contamination. Le bilan s'est aussi alourdi avec 17 décès supplémentaires pour un total de 773 morts.

Les campagnes de test se sont intensifiées en Corée du Sud afin d'enregistrer le nombre de cas ayant une origine inconnue et le nombre de personnes infectées ne présentant aucun symptômes.

(Jack Kim; version française Camille Raynaud)