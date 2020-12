Coronavirus-Plus de 1,5 million de morts dans le monde

3 décembre (Reuters) - L'épidémie due au nouveau coronavirus a fait plus de 1,5 million de morts dans le monde, dont 500.000 au cours des deux seuls derniers mois, selon les données compilées par Reuters.

Au cours de la semaine écoulée, plus de 10.000 personnes sont mortes en moyenne chaque jour, soit environ un décès toutes les neuf secondes.

Apparu il y a quasiment un an en Chine, ce coronavirus a fait plus de morts au cours de l'année écoulée que la tuberculose en 2019 et près de quatre fois plus que le paludisme, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Alors que de nombreux pays sont confrontés à une deuxième voire une troisième vague de contaminations plus forte que la première, seules les nations développées peuvent envisager de commencer à vacciner leur population dans les semaines à venir.

Près de 65 millions de personnes ont été contaminées à travers le monde.

Le pays le plus touché, les Etats-Unis, compte plus de 273.000 morts du COVID-19.

Le continent américain dans son ensemble représente plus de la moitié des décès recensés.

La région la plus touchée au monde est l'Amérique latine avec plus de 450.000 morts. (Shaina Ahluwalia et Sangameswaran S à Bangalore version française Bertrand Boucey)