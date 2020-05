Coronavirus-Plus de 1.700 décès supplémentaires aux Etats-Unis-CDC

11 mai (Reuters) - Les Centres américains pour la prévention et le contrôle des maladies (CDC) a annoncé dimanche 26.660 nouveaux cas de COVID-19 et 1.737 décès supplémentaires, portant le total à 1.300.696 cas et 78.771 morts pour les Etats-Unis .

Les statistiques du CDC sont arrêtées la veille (les bilans fournis dimanche sont réalisés à partir des données obtenues samedi à 16h00, heure de Washington) et peuvent donc différer des bilans communiqués Etat par Etat. (Maria Ponnezhath à Bangalore; version française Camille Raynaud)