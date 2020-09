Coronavirus-Plus de 10.000 cas diagnostiqués en 24h00 en France

PARIS, 12 septembre (Reuters) - L'agence Santé publique France a fait état samedi de 10.561 nouvelles contaminations dues au coronavirus en 24 heures, un chiffre sans précédent depuis le début de la pandémie.

Le nombre de patients hospitalisés au cours des sept derniers jours s'élève selon elle à 2.432, ce qui fait 75 de plus que vendredi, et parmi eux, 417 ont été admis en réanimation, soit 28 de plus que la veille.

Dix-sept décès supplémentaires ont par ailleurs été recensés, ce qui porte le bilan à 30.910 morts depuis le début de l'épidémie (30.893 vendredi).

(Jean-Philippe Lefief)