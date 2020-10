Coronavirus-Plus de 10.000 cas en 24 heures en France

PARIS, 6 octobre (Reuters) - La France a enregistré 10.489 cas de contamination au nouveau coronavirus en 24 heures pour un bilan de 634.763 personnes contaminées depuis le début de l'épidémie, montrent les données quotidiennes publiées mardi par le ministère de la Santé.

Soixante-six décès supplémentaires ont été signalés, ce qui porte le bilan total à 32.365 morts.

Les hospitalisations continuent de grimper avec 7.398 patients actuellement admis, 104 de plus que lundi. Les services de réanimation accueillent 1.426 personnes victimes du COVID-19, 11 de plus que la veille. (Jean-Philippe Lefief et Bertrand Boucey)