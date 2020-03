Coronavirus-Plus de 10.000 cas en Italie, dont 631 morts

ROME, 10 mars (Reuters) - L'Italie a franchi la barre des 10.000 cas de contamination au coronavirus apparu en Chine et recense 631 morts contre 463 lundi, a déclaré mardi l'Agence de la protection civile.

Avec 168 décès de plus en 24 heures, il s'agit de la plus forte hausse quotidienne du nombre de morts dans le pays en raison de cette épidémie.

Pays d'Europe le plus fortement touché par cette maladie apparue en décembre en Chine, l'Italie compte désormais 10.149 cas confirmés de contamination contre 9.172 lundi, soit une hausse d'un peu plus de 10%.

Sur l'ensemble des personnes contaminées, 1.004 ont totalement guéri de la maladie, contre 724 la veille, et 877 se trouvent en soins intensifs contre 733 lundi.

L'Italie fonctionne désormais au ralenti après les mesures draconiennes annoncées lundi soir par le gouvernement pour tenter d'enrayer la maladie, avec l'extension à tout le pays les restrictions de circulation et de rassemblement en vigueur depuis le week-end en Lombardie et dans certains secteurs des provinces voisines. (Crispian Balmer version française Henri-Pierre André et Bertrand Boucey)