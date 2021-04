Coronavirus-Plus de 100.000 nouveaux cas quotidiens en Inde, une première

NEW DELHI, 5 avril (Reuters) - L'Inde a enregistré un record du nombre quotidien de nouveaux cas de contamination au coronavirus, avec plus de 100.000 infections rapportées lundi par le ministère de la Santé, marquant la première fois que ce seuil est franchi dans le pays depuis le début de la crise sanitaire.

Hormis les Etats-Unis, aucun pays au monde n'avait jusque-là recensé plus de 100.000 nouveaux cas sur une journée.

Avec les 103.558 cas rapportés lundi, le bilan en Inde s'est alourdi à 12,6 millions de cas, soit le troisième plus lourd au monde après les Etats-Unis et le Brésil, et à 165.101 décès, avec 478 morts supplémentaires signalés sur une journée. (Rama Venkat; version française Jean Terzian)