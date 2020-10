Coronavirus-Plus de 12.000 cas diagnostiqués en 24 heures en France

PARIS, 2 octobre (Reuters) - La direction générale de la santé a fait état vendredi de 12.148 nouvelles contaminations dues au coronavirus en 24 heures en France, soit près de 2.000 de moins que la veille.

Les patients en réanimation sont désormais au nombre de 1.276, soit 11 de plus que jeudi, et 721 personnes ont été hospitalisées au cours de la journée écoulée.

Cent trente-six décès supplémentaires ont été recensés, dont 48 en 24 heures, ce qui porte le bilan français à 32.155 morts depuis le début de l'épidémie, pour un total de 589.653 cas confirmés de contamination.

Selon l'agence Santé publique France, le taux de positivité des tests est passé de 7,6 à 7,7% entre jeudi et vendredi et 1.246 foyers d'infection font l'objet d'investigations, ce qui fait 93 de plus en 24 heures. (Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)