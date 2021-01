Coronavirus-Plus de 138.000 personnes vaccinées en France - DGS

PARIS, 11 janvier (Reuters) - Plus de 138.000 personnes ont été vaccinées en France depuis le début de la campagne de vaccination fin décembre, a déclaré lundi la Direction générale de la santé dans un communiqué.

Cette campagne cible pour l'instant les personnes âgées en Ehpad ou unité de soins de longue durée, les soignants, pompiers, aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités, et les personnes handicapées vulnérables prises en charge dans les foyers d'accueil médicalisés et les maisons d'accueil spécialisées. Elle s'élargira lundi prochain à toutes les personnes de plus de 75 ans.

(Rédaction de Paris)