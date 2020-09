Coronavirus-Plus de 16.000 nouvelles contaminations en France, un record

PARIS, 24 septembre (Reuters) - La France a enregistré 16.096 contaminations supplémentaires par le nouveau coronavirus en 24 heures, a annoncé jeudi la direction générale de la santé (DGS), un record.

Le précédent record quotidien était de 13.498 nouveaux cas le 19 septembre.

Le total des personnes contaminées en France depuis le début de l'épidémie s'approche du demi-million, à 497.237.

Cinquante-deux personnes sont mortes du COVID-19 à l'hôpital en 24 heures, ce qui porte le bilan total dans le pays à 31.511 morts.

Plus de 6.000 personnes (6.031) sont désormais hospitalisées en raison de la maladie, une première depuis le 22 juillet, et plus d'un millier (1.048) se trouvent dans un service de réanimation. (Benoît van Overstraeten et Bertrand Boucey)