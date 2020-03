Coronavirus-Plus de 170.000 bénévoles recrutés en Grande-Bretagne

LONDRES, 25 mars (Reuters) - Plus de 170.000 personnes se sont portées volontaires pour aider les services sanitaires britanniques à faire face à l'épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi un représentant du National Health Service (NHS).

Le gouvernement et le NHS avaient lancé quelques heures plus tôt un appel pour recruter 250.000 bénévoles afin d'assurer les approvisionnements en nourriture ou en médicaments, le transport des patients et de téléphoner aux personnes isolées.

"En période de crise, les gens font corps. Il s'agit d'une urgence sanitaire et tout le monde peut jouer un rôle", a souligné Stephen Powis, directeur du NHS pour l'Angleterre, au micro de la BBC.

Depuis lundi, les Britanniques ne sont autorisés à quitter leur domicile que pour des raisons alimentaires ou médicales, ainsi que pour faire de l'exercice et aller travailler.

L'épidémie due au coronavirus a fait 422 morts au Royaume-Uni, dont 87 annoncés mardi. Il s'agit de la plus forte progression quotidienne depuis le début de la crise. (Guy Faulconbridge, version française Jean-Philippe Lefief)