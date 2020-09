13 septembre (Reuters) - Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont fait état dimanche de 807 nouveaux décès dus au coronavirus et de 40.423 cas supplémentaires, ce qui porte le bilan de l'épidémie aux Etats-Unis à 193.195 morts et 6.467.481 infections.

Ces chiffres ont été arrêtés le 12 septembre à 16h00, heure de la côte est. Tous les cas signalés par chaque Etat ne sont pas forcément pris en compte. (Ann Maria Shibu, version française Jean-Philippe Lefief)