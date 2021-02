Coronavirus-Plus de 20.000 nouveaux cas recensés en France

PARIS, 23 février (Reuters) - La France a enregistré 20.064 nouveaux cas confirmés de contamination par le coronavirus en 24 heures et 431 décès supplémentaires liés à l'épidémie dans les hôpitaux et les Ehpad, selon les données communiquées mardi par Santé publique France.

Le pays avait enregistré 19.590 nouveaux cas il y a une semaine. Le bilan total de l'épidémie est de 85.044 morts, d'après le tableau de bord https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/vue-d-ensemble?location=FRA communiqué par SPF.

D'après SPF, le nombre de patients hospitalisés dans le pays s'établit désormais à 25.660, soit une baisse de 171 patients, mais celui des patients traités dans les services de réanimation s'élève à 3.435, un plus haut depuis le 2 décembre, et 28 de plus que la veille.

"Le virus circule toujours activement. Les prochaines semaines seront décisives", a déclaré mardi sur Twitter le Premier ministre Jean Castex, qui s'est rendu dans un hôpital d'Argenteuil, au nord de Paris.

"Ce n'est pas une vague, mais c'est une montée des eaux qui est préoccupante", a ajouté Jean Castex lors d'une discussion avec les personnels soignants.

Le Premier ministre s'est entretenu mardi matin avec le maire de Dunkerque, alors que la ville est confrontée à un regain de contaminations, et fait savoir que des mesures supplémentaires de freinage de l'épidémie devraient être prises.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, est attendu mercredi à la mi-journée dans la ville du Nord. (Jean Terzian, Jean-Stéphane Brosse)