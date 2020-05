LONDRES, 30 mai (Reuters) - Le Royaume-Uni a enregistré 215 nouveaux morts liés au COVID-19 en l'espace de 24 heures, ont annoncé samedi les autorités gouvrnementales.

Au total, l'épidémie a tué 38.376 personnes dans le pays, un bilan qui le situe au deuxième rang des pays les plus mortellement touchés dans le monde, derrière les Etats-Unis. (Reporting by Kate Holton; Editing by Giles Elgood)