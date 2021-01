Coronavirus-Plus de 21.000 nouveaux cas en France, près de 70.000 morts au total

PARIS, 15 janvier (Reuters) - L'agence Santé publique France a fait état vendredi de 21.271 nouvelles contaminations dues au coronavirus en 24 heures, soit 43 de moins que la veille, alors que le bilan est sur le point de dépasser les 70.000 décès.

Le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement hospitalisés s'élève à 25.043 et 2.740 se trouvent en réanimation, ce qui fait respectivement 26 et 14 de plus que jeudi. Sur ce total, 1.630 ont été admis au cours des 24 dernières heures et 249 ont été placés en réanimation.

Six cent trente-six décès supplémentaires ont été recensés, dont 280 en milieu hospitalier, ce qui porte le bilan français à 69.949 morts depuis le début de l'épidémie. (Jean-Stéphane Brosse et Jean-Philippe Lefief)