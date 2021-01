Coronavirus-Plus de 21.000 nouveaux cas en France, près de 70.000 morts au total

PARIS, 15 janvier (Reuters) - L'agence Santé publique France a fait état vendredi de 21.271 nouvelles contaminations dues au coronavirus en 24 heures, soit 43 de moins que la veille, alors que le bilan est sur le point de dépasser les 70.000 décès.

Le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement hospitalisés s'élève à 25.043 et 2.740 se trouvent en réanimation, ce qui fait respectivement 26 et 14 de plus que jeudi. Sur ce total, 1.630 ont été admis au cours des 24 dernières heures et 249 ont été placés en réanimation.

Six cent trente-six décès supplémentaires ont été recensés, dont 280 en milieu hospitalier, ce qui porte le bilan français à 69.949 morts depuis le début de l'épidémie.

La Direction générale de la santé (DGS) annonce quant à elle que 388.730 personnes ont été vaccinées parmi les publics prioritaires, à savoir les personnes âgées en Ehpad ou en unité de soin de longue durée, les soignants, pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités, et les personnes handicapées vulnérables prises en charge dans les foyers d’accueil médicalisés et les maisons d’accueil spécialisées.

La campagne de vaccination s’ouvrira le 18 janvier à l’ensemble des personnes âgées de plus de 75 ans ainsi qu’aux personnes vulnérables à très haut risque. Plus d’un million de rendez-vous ont été pris vendredi dans cette perspective, précise la DGS.

La France devra "ajuster le rythme des vaccinations" en raison de la "forte baisse" attendue des livraisons du vaccin Pfizer-BioNTech dans les semaines à venir, a indiqué vendredi soir une source au sein de l'exécutif citée par l'Agence France-Presse.

Le laboratoire a annoncé vendredi un ralentissement temporaire de la production et des livraisons de ses vaccins afin de modifier le processus de façon à l'accélérer dans un second temps. (Jean-Stéphane Brosse et Jean-Philippe Lefief)