Coronavirus-Plus de 23.000 nouveaux cas et 656 nouveaux décès en France

PARIS, 19 janvier (Reuters) - La France a enregistré mardi 23.608 nouveaux cas de contamination par le coronavirus en 24 heures et 656 décès supplémentaires, dont 369 dans les hôpitaux, montrent les chiffres publiés par Santé Publique France.

Le nombre de patients hospitalisés pour une infection au Covid-19 s'élève à 25.567, soit 52 de moins que la veille, et celui des patients en réanimation s'établit à 2.839 (+26).

Le bilan de l'épidémie à ce jour est de 71.342 morts pour 2.938.333 infections.

Selon la Direction générale de la santé, 585.664 personnes ont été vaccinées à ce stade parmi les publics prioritaires, à savoir les personnes âgées en Ehpad ou en unité de soin de longue durée, les soignants, pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités, et les personnes handicapées vulnérables prises en charge dans les foyers d’accueil médicalisés et les maisons d’accueil spécialisées.

La campagne de vaccination a été ouverte lundi à l’ensemble des personnes âgées de plus de 75 ans ainsi qu’aux personnes vulnérables à très haut risque. (Jean-Philippe Lefief, Jean-Stéphane Brosse)