12 décembre (Reuters) - Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont signalé samedi 244.011 cas de COVID-19 de plus que la veille et 3.013 nouveaux décès, ce qui porte le bilan des Etats-Unis à 294.535 morts pour 15.718.811 contaminations.

Ces chiffres ont été arrêtés le 11 décembre à 16h00, heure de la côte est. (Kanishka Singh, version française Jean-Philippe Lefief)