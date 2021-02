Coronavirus-Plus de 25.300 nouvelles contaminations en France

PARIS, 10 février (Reuters) - La France a enregistré 25.387 contaminations supplémentaires au coronavirus et 296 décès liés à l'épidémie de plus au cours des vingt-quatre dernières heures, selon les données rapportées mercredi par le gouvernement.

Le bilan dans le pays s'élève désormais à 3.385.622 infections confirmées et 80.443 morts.

Plus de 2,49 millions de personnes ont reçu une première injection du vaccin depuis le début de la campagne de vaccination, et 443.148 secondes doses du vaccin ont été administrées à ce jour, a indiqué la Direction générale de la santé. (Nicolas Delame et Jean Terzian)