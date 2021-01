Coronavirus-Plus de 27.000 patients hospitalisés et 22.000 nouveaux cas en France

PARIS, 26 janvier (Reuters) - L'agence Santé publique France (SPF) a fait état mardi de 22.086 nouvelles contaminations dues au coronavirus en 24 heures, soit près de 18.000 de plus que la veille, mais les chiffres du lundi sont souvent très inférieurs à ceux des autres jours.

Le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement hospitalisés s'élève à 27.041, chiffre sans précédent depuis le 2 décembre, et 3.081 se trouvent en réanimation, ce qui fait respectivement 117 et 40 de plus que la veille. Le seuil des 3.000 patients en soins intensifs avait été à nouveau franchi lundi.

SPF fait par ailleurs état de 612 décès supplémentaires en 24 heures, dont 350 dans les hôpitaux, ce qui porte le bilan français à 74.106 morts depuis le début de l'épidémie.

Depuis le début de la vaccination, le 26 décembre, 1.184.510 injections de vaccin ont été réalisées en France, selon la Direction générale de la santé. (Jean-Stéphane Brosse et Jean-Philippe Lefief)