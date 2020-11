Coronavirus-Plus de 28.000 nouveaux cas en 24 heures en Italie

ROME, 27 novembre (Reuters) - Le ministère italien de la Santé a fait état vendredi de 827 décès supplémentaires dus au coronavirus en 24 heures, soit cinq de plus que la veille, pour un total de 53.677 morts.

Il signale en outre 28.352 nouvelles contaminations contre 29.003 jeudi, ce qui porte le total à 1,538 million de cas.

La Lombardie reste jeudi la région la plus touchée avec 5.389 nouveaux cas. Le ministère de la Santé a toutefois annoncé son passage de l'état d'alerte rouge à l'orange, ce qui se traduira par un assouplissement des mesures de prévention.

C'est le cas également du Piémont et de la Calabre, tandis que la Sicile et la Ligurie passent de l'orange au jaune. (Crispian Balmer, version française Elena Smirnova et Jean-Philippe Lefief)