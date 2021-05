Coronavirus-Plus de 30 millions de cas enregistrés en Asie du Sud

BANGALORE, 28 mai (Reuters) - Les infections au coronavirus en Asie du Sud ont dépassé les 30 millions vendredi, selon un décompte effectué par Reuters à partir de données officielles, avec en tête l'Inde qui est aux prises avec une deuxième vague de COVID-19 et une pénurie de vaccins dans toute la région.

L'Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde, a enregistré ce mois-ci le plus grand nombre de décès dus au COVID-19 depuis le début de la pandémie l'année dernière, représentant un peu plus d'un tiers du total global.

L'Asie du Sud - Inde, Bangladesh, Pakistan, Bhoutan, Népal, Maldives et Sri Lanka - représente 18% des cas de coronavirus au niveau mondial et près de 10% des décès.

(Lasya Priya M et Anurag Maan; version française Camille Raynaud)