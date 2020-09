1er septembre (Reuters) - Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont fait état mardi de 428 nouveaux décès dus au coronavirus et de 32.087 cas supplémentaires, ce qui porte le bilan des Etats-Unis à 183.050 morts et 6.004.443 infections.

Ces chiffres ont été arrêtés le 31 août à 16h00, heure de la côte Est. Tous les cas signalés par chaque Etat ne sont pas forcément pris en compte. (Manojna Maddipatla; version française Camille Raynaud)