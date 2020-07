Coronavirus-Plus de 34.000 nouveaux cas de contamination au Brésil

RIO DE JANEIRO, 17 juillet (Reuters) - Le Brésil a enregistré 34.177 nouveaux cas de contamination et 1.163 décès supplémentaires liés à l'épidémie de coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, selon les données communiquées vendredi par le ministère de la Santé.

Le nombre total de morts est porté à 76.688 et plus de 2.046.328 cas d'infection ont été recensés dans le pays sud-américain, le plus affecté au monde par la crise sanitaire après les Etats-Unis. (Pedro Fonseca; version française Camille Raynaud)