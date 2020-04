Coronavirus-Plus de 35.000 morts et 700.000 cas aux USA-décompte Reuters

18 avril (Reuters) - L'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis a causé plus de 35.000 décès, dont 2.000 morts supplémentaires recensés pour un quatrième jour consécutif vendredi, selon un décompte de Reuters, et plus de 700.000 cas de contamination ont été signalés à travers le pays.

Les Etats-Unis sont le pays le plus affecté par le coronavirus, avec un nombre de morts qui a doublé en l'espace d'à peine une semaine.

Le bilan en Californie a dépassé vendredi les 1.000 décès, faisant de cet Etat le huitième du pays à franchir ce seuil, le premier sur la côte Ouest.

Près de 30.000 nouveaux cas de contamination ont été répertoriés vendredi à travers le pays, d'après les données communiquées Etat par Etat.

Le président Donald Trump a recommandé jeudi une reprise en trois phases de l'activité économique, avec un processus pouvant démarrer dès ce vendredi pour les Etats répondant aux critères. (Lisa Shumaker; version française Jean Terzian)