Coronavirus-Plus de 4.400 patients en réanimation en France

PARIS, 21 mars (Reuters) - La France comptait dimanche 4.406 personnes atteintes du COVID-19 dans ses services de réanimation, soit 53 de plus que la veille, montrent les données publiées sur le site Geodes du ministère de la Santé.

Au total, les hôpitaux français traitent 25.926 patients victimes du COVID-19 et ont enregistré 138 décès supplémentaires en 24 heures, pour un bilan total de 92.305 morts depuis le début de l'épidémie, d'après Geodes.

Quelque 30.581 nouvelles contaminations ont été recensées, contre 26.343 dimanche dernier.

Les données concernant les vaccinations montrent que 56.417 personnes ont reçu une injection en 24 heures pour désormais plus de quatre millions de doses administrées au mois de mars.

Au total, quasiment 6,2 millions de personnes ont reçu au moins une injection, soit 9,2% de la population totale et 11,8% de la population majeure, et près de 2,5 millions ont reçu deux injections, soit 3,7% de la population totale et 4,7% de la population majeure, depuis le début de la campagne de vaccination en France, selon le ministère de la Santé. (Bertrand Boucey)