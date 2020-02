Coronavirus-Plus de 5.000 nouveaux cas de contamination en Chine

(Actualisé avec précisions, expert)

par Yilei Sun

PEKIN, 14 février (Reuters) - L'épidémie de coronavirus ne montre aucun signe de déclin en Chine alors que les autorités sanitaires locales ont fait état vendredi de plus de 5.000 cas de contamination supplémentaires, quelques heures après que Washington a critiqué la réaction de Pékin face à l'épidémie et dénoncé un manque de transparence.

La Commission nationale chinoise de la santé a déclaré vendredi que 121 décès supplémentaires liés au coronavirus ont été enregistrés en Chine continentale jeudi, portant à 1.380 le nombre de cas mortels dans le pays depuis le début de l'épidémie.

Dans un communiqué, elle a annoncé que 5.090 cas supplémentaires de contamination ont été recensés jeudi en Chine continentale, où le nombre de personnes infectées s'élève désormais à 63.851 selon ses chiffres.

Il s'agit d'un nombre de décès nettement inférieur à celui annoncé la veille par les autorités chinoises, bilan qui marquait un record depuis le début de l'épidémie.

Les chiffres communiqués vendredi ne laissent pas penser que l'épidémie du coronavirus dit Covid-19 a atteint un pic, a déclaré un expert en maladie infectieuse du centre de recherche rattaché à l'université de Sydney.

"En se basant sur la tendance actuelle des cas confirmés, il semble y avoir une claire indication que, alors que les autorités chinoises font de leur mieux pour éviter une propagation du coronavirus, les mesures assez drastiques qu'elles ont engagées à ce jour semblent avoir été trop modestes et trop tardives", a dit Adam Kamradt-Scott.

Un haut représentant de la Maison blanche, intrigué par les fluctuations du nombre de cas rapportés par la Chine, a critiqué les mesures prises par Pékin pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

"Nous sommes un peu déçus du manque de transparence de la part des Chinois, les chiffres vont dans tous les sens (...) Il y a eu de la surprise", a déclaré jeudi aux journalistes le principal conseiller économique de la présidence américaine, Larry Kudlow.

QUINZIÈME CAS DE CONTAMINATION AUX USA

Cependant Donald Trump a de nouveau félicité les mesures prises par son homologue chinois Xi Jinping. "Ils ont agi de manière professionnelle, et je pense qu'ils sont extrêmement compétents", a dit le président américain dans un entretien à la radio en ligne iHeart Radio.

Un quinzième cas de contamination aux Etats-Unis a été confirmé jeudi par les autorités sanitaires américaines.

La flambée du nombre de décès et de cas de contamination signalés dans la province chinoise de Hubei semble en grande partie liée à la nouvelle méthode de diagnostic utilisée par les autorités locales.

Elles considèrent désormais qu'une personne suspectée d'être contaminée l'est effectivement si une infection pulmonaire est repérée au scanner, alors que les cas d'infection étaient auparavant confirmés seulement par des tests permettant de déceler le génome du virus.

Dans son point quotidien, la Commission sanitaire du Hubei a déclaré vendredi avoir recensé 116 décès supplémentaires dus au coronavirus jeudi.

Elle a aussi indiqué que 4.823 cas supplémentaires de contamination ont été confirmés jeudi dans la province, où il y a désormais selon elle 51.986 patients atteints du virus.

Un troisième décès hors de Chine continentale a été signalé jeudi, au Japon.

Les autorités japonaises ont annoncé qu'elles permettraient à certains passagers octogénaires de quitter vendredi le navire de croisière placé en quarantaine au large de Yokohama, à bord duquel plus de 200 cas de contamination ont été confirmés.

Les 1.455 passagers et 802 membres d'équipage d'un autre bateau de croisière, le MS Westerdam, ont pu débarquer vendredi au Cambodge. Le navire a passé deux semaines en mer après s'être vu interdire d'accoster par cinq pays par crainte d'une contamination au coronavirus, bien qu'aucun test à bord ne s'est révélé positif. De nouveaux tests vont être pratiqués par les autorités cambodgiennes. (avec David Stanway et Vincent Lee à Pékin, Prak Chan Thul à Sihanoukville, Hideyuki Sano à Tokyo, Jeff Mason et Susan Heavey à Washington; version française Jean Terzian)