Coronavirus-Plus de 500.000 cas de contamination en Inde

NEW DELHI, 27 juin (Reuters) - L'Inde a rapporté plus de 17.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus samedi, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Le nombre total de cas dépasse les 500.000 dans le pays, des foyers d'infection étant apparu dans plusieurs grandes villes dont la capitale New Delhi.

Alors que les cas se multiplient rapidement et que les hôpitaux sont débordés, certaines villes comme New Delhi s'empressent de construire des installations temporaires avec des milliers de lits pour mettre en quarantaine et traiter les patients atteints de COVID-19.

L'Inde est le quatrième pays le plus touché au monde par l'épidémie de coronavirus, derrière les Etats-Unis, le Brésil et la Russie, selon un décompte de Reuters. (Devjyot Ghoshal; version française Camille Raynaud)