Coronavirus-Plus de 500.000 cas et 18.600 décès aux Etats-Unis

11 avril (Reuters) - L'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis a contaminé plus de 500.000 personnes et causé plus de 18.600 décès, selon un décompte effectué vendredi par Reuters sur la base de données officielles.

Alors que les tests de dépistage sont devenus davantage accessibles, le nombre d'infections recensées quotidiennement dans le pays oscille entre 30.000 et 35.000, pour un bilan global qui représente près d'un tiers des cas de contamination confirmés dans le monde (1,6 million).

Les autorités américaines ont prévenu que le nombre de décès pourrait s'accélérer cette semaine et ont appelé la population à respecter les restrictions instaurées pour endiguer la propagation de l'épidémie.

Près de 2.000 décès supplémentaires ont été signalés quotidiennement ces derniers jours aux Etats-Unis.

Seule l'Italie a fait part d'un nombre de morts causés par le COVID-19 supérieur au bilan américain, avec 18.849 décès selon les données rapportées vendredi par les autorités sanitaires italiennes. (Lisa Shumaker; version française Jean Terzian)