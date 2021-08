Coronavirus-Plus de 500.000 vaccinations en une journée en Tunisie

TUNIS, 9 août (Reuters) - La Tunisie a administré samedi plus d'un demi-million de vaccins contre le COVID-19 dans le cadre d'une accélération de la campagne nationale de vaccination afin d'enrayer la propagation de l'épidémie, alors qu'elle a reçu plus de 6 millions de doses de pays occidentaux et arabes.

La lenteur de la lutte contre la crise sanitaire, et la gestion de celle-ci, ont entraîné une vague de contestation en Tunisie contre le gouvernement du Premier ministre Hichem Mechichi, lequel a été congédié il y a deux semaines par le président Kaïs Saïed dans le cadre d'une série de mesures d'urgence.

Cinq mois après le lancement de la campagne de vaccination, 1,3 millions de personnes ont reçu les deux doses de vaccin. Afin d'accélérer le rythme des vaccinations, les autorités ont ouvert des rendez-vous aux personnes âgées de plus de 40 ans, provoquant un afflux vers les centres de vaccination.

Selon les données du ministère de la Santé, 551.000 personnes ont reçu samedi une dose de vaccin. (Reportage Tarek Amara; version française Jean Terzian)