Coronavirus - Plus de 500 morts recensés en 24 heures en France

PARIS, 27 octobre (Reuters) - La France a recensé 523 décès supplémentaires attribués au COVID-19 en l'espace de 24 heures, soit 266 de plus que la veille, ont annoncé mardi les autorités sanitaires.

Au total, 35.541 sont décédées des suites du nouveau coronavirus.

Le pays a également enregistré 33.417 nouvelles contaminations, contre 26.771 lundi, pour un total de 1.198.695 cas depuis le début de l'épidémie.

Les chiffres de la mortalité diffusés mardi soir prennent en compte les décès en milieu hospitalier (+288) et dans les établissements médico-sociaux dont les Ehpad (+235).

Le nombre de personnes actuellement hospitalisées a quant à lui progressé de 1.194 à 18.978 et celui des patients traités en réanimation s'élève à 2.918, soit 148 de plus que la veille. (Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame)