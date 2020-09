Coronavirus - Plus de 6.000 nouveaux cas en France

PARIS, 14 septembre (Reuters) - La France a enregistré 6.158 nouveaux cas de contamination par le coronavirus en 24 heures, a annoncé lundi Santé publique France (SPF), pour un nombre total de 387.252 cas confirmés depuis le début de l'épidémie.

Ce bilan quotidien avait été de 7.189 cas dimanche.

Il est toujours plus faible juste après le week-end et le nombre de nouveaux cas annoncé ce lundi est nettement plus élevé que celui des lundis précédents. Il avait été de 4.203 nouvelles contaminations lundi dernier, de 3.082 une semaine plus tôt, de 1.955 le 24 août et de 493 le 17 août.

Le taux de positivité des tests a néanmoins baissé d'un dixième de point ce lundi, à 5,3%.

Il y a eu 34 décès supplémentaires dans les hôpitaux en 24 heures pour un total de 30.950 morts depuis le début de l'épidémie, précise SPF, qui fait état de 2.561 nouvelles hospitalisations sur les sept derniers jours, dont 448 en réanimation (2.464 et 427 dimanche). (Nicolas Delame et Bertrand Boucey)