Coronavirus-Plus de 6.000 patients en réanimation en France

PARIS, 26 avril (Reuters) - Plus de 6.000 patients atteints du COVID-19 se trouvent dans des services de réanimation en France pour la première fois depuis plus d'un an et le premier confinement, selon les données publiées lundi par les autorités sanitaires.

Les services hospitaliers de réanimation traitent désormais 6.001 patients COVID-19, 23 de plus que la veille. Ce seuil des 6.000 n'avait plus été dépassé depuis le 17 avril 2020.

Globalement, 30.596 personnes sont hospitalisées avec un diagnostic de COVID-19, soit 309 de plus que dimanche.

Le nombre de nouvelles contaminations a en revanche baissé par rapport à lundi dernier, à 5.952 contre 6.696 il y a une semaine.

Quelque 398 nouveaux décès ont été recensés à l'hôpital en raison du coronavirus, ce qui porte le bilan officiel de l'épidémie à 103.256 morts en France.

Depuis le début de la campagne vaccinale dans le pays, 14.297.308 personnes ont reçu au moins une première injection, soit 21,3% de la population. (Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)