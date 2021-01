Coronavirus-Plus de 90 millions de cas dans le monde, selon le décompte de Reuters

11 janvier (Reuters) - Le nombre de cas COVID-19 a dépassé lundi les 90 millions à l'échelle mondiale, selon le décompte de Reuters, alors que les nations du monde entier s'efforcent d'obtenir des vaccins et continuent d'étendre ou de rétablir les mesures de confinement pour lutter contre de nouveaux variants du coronavirus.

Initialement découverts au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, les nouveaux variants se répandent rapidement partout dans le monde.

La pandémie a connu ces derniers mois une progression plus rapide puisqu'un tiers du total a été diagnostiqué au cours des 48 derniers jours, selon un décompte de Reuters.

L'Europe, qui est devenue la première région à signaler 25 millions de cas la semaine dernière, reste la zone la plus touchée au monde, devant l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, qui ont enregistré respectivement 22,4 millions et 16,3 millions de cas.

L'Europe a signalé environ 31% des quelques 1,93 million de décès liés au coronavirus dans le monde.

Le Royaume-Uni, le pays européen le plus touché, a franchi vendredi le cap des 3 millions de cas.

Le pays prévoit de vacciner les plus vulnérables de ses habitants d'ici la mi-février et tous les adultes d'ici l'automne.

Pour contrôler la propagation des nouveaux variants du coronavirus, les pays du monde entier ont commencé à étendre les limitations de circulation et les restrictions commerciales.

En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a annoncé la semaine dernière la prolongation et le durcissement jusqu'à fin janvier des mesures de confinement avec notamment la fermeture des magasins, des restaurants et des établissement scolaires.

En France, le couvre-feu instauré pour ralentir la progression de l'épidémie a été avancé dimanche à 18 heures dans huit département supplémentaires. Quinze autre l'étaient déjà depuis le 2 janvier.

Les États-Unis, le pays le plus touché au monde, ont signalé mercredi leur bilan quotidien le plus lourd, avec plus de 4.000 morts en une seule journée.

Le pays a enregistré plus de 22 millions de cas depuis le début de la pandémie, signalant en moyenne 245.000 nouvelles infections quotidiennes au cours des sept derniers jours, selon Reuters.

En Asie, l'Inde est devenue mardi le troisième pays à franchir le cap des 150.000 morts. (Roshan Abraham et Anurag Maan, version française Jean-Philippe Lefief et Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)