Coronavirus-Plus faible hausse du nombre de morts en plus de 15 jours dans l'Etat de New York

NEW YORK, 18 avril (Reuters) - L'Etat de New York a enregistré 540 décès supplémentaires dus au nouveau coronavirus le 17 avril, soit 90 de moins que 24 heures auparavant, le chiffre étant à un plus bas depuis plus de deux semaines, a annoncé le samedi gouverneur Andrew Cuomo, qui s'est montré prudemment optimiste.

Il a ajouté que le nombre personnes hospitalisées en raison de la maladie était revenu à 16.967, un chiffre qui a reculé de plus de 1.300 en 72 heures, tout en soulignant que les admissions en unités de soins intensifs suivaient également une pente descendante.

"Si nous observons les trois dernières journées, on pourrait estimer que nous avons passé le plateau et que nous sommes en train d'amorcer la descente, ce qui serait une très bonne nouvelle", a déclaré Andrew Cuomo.

Avec plus de 13.000 décès, New York est de loin l'Etat le plus sévèrement affecté des Etats-Unis, le pays dans son ensemble déplorant plus de 37.000 morts liés au coronavirus, soit le total le plus élevé du monde. (Nathan Layne à Wilton, Connecticut et Maria Caspani à New York version française Benoît Van Overstraeten)