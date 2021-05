Coronavirus-Plus faible nombre de décès en Italie depuis octobre

MILAN, 30 mai (Reuters) - L'Italie a annoncé dimanche 44 décès supplémentaires liés au coronavirus, contre 83 la veille, le pays enregistrant son plus bas chiffre en la matière depuis la mi-octobre, tandis que le décompte quotidien des nouvelles infections est tombé à 2.949 contre 3.351 samedi.

L'Italie a recensé 126.046 décès liés au COVID-19 depuis le début de l'épidémie en février 2020, soit le deuxième bilan le plus élevé d'Europe après la Grande-Bretagne et le septième au monde.

Le pays a signalé 4,216 millions de cas à ce jour.

Le nombre de décès est souvent plus faible le dimanche mais le dernier chiffre confirme une tendance à la baisse. Le nombre de personnes déclarées mortes à cause du COVID-19 était de 72 dimanche dernier et de 93 une semaine auparavant, contre 139 le dimanche 9 mai.

Le nombre de patients hospitalisés atteints du COVID-19 - sans compter ceux en soins intensifs - a totalisé 6.591 dimanche, contre 6.800 un jour plus tôt.

L'Italie a enregistré 27 nouvelles admissions dans les unités de soins intensifs, contre 29 samedi. Le nombre total de patients en soins intensifs s'élevait à 1.061 contre 1.095. (Valentina Za, version française Benjamin Mallet)