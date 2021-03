Coronavirus-Plus forte hausse du nombre de cas en Allemagne depuis janvier

BERLIN, 25 mars (Reuters) - Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en Allemagne a grimpé jeudi à 2.713.180, soit 22.657 cas de plus que la veille, la plus forte augmentation depuis le 9 janvier, alors que le pays peine à s'entendre sur des mesures plus strictes pour contenir la troisième vague de l'épidémie.

L'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses a fait état de 228 décès supplémentaires, ce qui porte le total à 75.440 morts depuis le début de la pandémie dans le pays.

Le nombre de cas par 100.000 habitants au cours des sept derniers jours, mesure clé surveillée par le gouvernement pour imposer un confinement, est passé à 113 contre 108 mercredi.

La chancelière allemande Angela Merkel a annoncé mercredi renoncer à imposer des mesures de confinement plus strictes pour le week-end de Pâques, évoquant une "erreur" liée à une décision précipitée.

Ce projet a suscité des critiques de toutes parts, les entrepreneurs allemands déplorant de nouvelles restrictions tandis que les experts médicaux ont estimé que les nouvelles mesures n'étaient pas assez strictes pour empêcher la propagation des variants.

Attaquée par des élus de l'opposition qui souhaitaient organiser au parlement un vote de confiance sur la gestion par le gouvernement de la crise sanitaire, la chancelière a rejeté leur demande.

Le gouvernement allemand est critiqué pour la lenteur de sa campagne de vaccination et il est confronté à une nette accélération de l'épidémie alors qu'il a engagé depuis le 8 mars un assouplissement des mesures sanitaires. (Bureau de Berlin, version française Camille Raynaud et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)