Coronavirus-Plus forte hausse quotidienne des infections depuis début mai en Allemagne

BERLIN, 12 août (Reuters) - L'Allemagne a fait état mercredi de la plus forte hausse quotidienne de nouvelles contaminations par le coronavirus en plus de trois mois, tandis que le ministre de la Santé alertait sur la présence de nouveaux foyers dans la quasi-totalité des régions du pays avec les retours de vacanciers et la multiplication des rassemblements festifs.

Selon les données communiquées mercredi par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses, le nombre de cas confirmés de contamination par le SARS-CoV-2 a grimpé à 218.519, soit 1.226 cas de plus que la veille - la plus forte progression quotidienne depuis le 9 mai.

Le nombre de décès imputés au COVID-19 reste en revanche relativement faible et six morts supplémentaires ont été signalés, d'après le RKI, ce qui porte le total à 9.207 morts depuis le début de l'épidémie dans le pays.

"C'est sans nul doute très inquiétant", a déclaré le ministre allemand de la Santé Jens Spahn à la radio Deutschlandfunk, en appelant les citoyens à la vigilance pour éviter que le virus ne se propage encore davantage.

"Nous avons maintenant de nombreux foyers à travers tous le pays", a-t-il souligné, en imputant cette résurgence aux retours des vacanciers ainsi qu'à la multiplication des fêtes et rassemblements familiaux. (Michael Nienaber version française Jean Terzian et Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)