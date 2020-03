Coronavirus-Premier cas, un ressortissant français, en Mongolie

(Précisions)

OULAN-BATOR, 10 mars (Reuters) - Un ressortissant français travaillant en Mongolie a été testé positif au coronavirus, ont rapporté mardi les autorités sanitaires locales, indiquant qu'il s'agissait du premier cas confirmé lié à l'épidémie dans le pays.

La Commission nationale des secours a déclaré que le patient, un homme âgé de 57 ans arrivé en provenance de France après une escale à Moscou, se trouvait dans un état stable.

Le gouvernement a identifié 42 personnes que le patient a rencontrées et 120 autres personnes avec lesquelles il a été en contact étroit, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Tous les déplacements internes en direction de la province de Dornogovi, où est employé ce ressortissant français, ont été suspendus, a annoncé la commission.

Dans l'optique d'éviter la propagation de l'épidémie, les autorités mongoles avaient imposé des contrôles frontaliers et des restrictions de voyage. Ainsi toutes les traversées frontalières depuis la Chine ont été suspendues, et les personnes en provenance du Japon et de Corée du Sud interdites d'entrée sur le territoire jusqu'au 11 mars. (Suvdantsetseg Tsagaanbaatar; version française Jean Terzian)