Coronavirus-Premier décès d'un ressortissant américain, à Wuhan

PEKIN, 8 février (Reuters) - Un ressortissant américain se trouvant à Wuhan, ville du centre de la Chine où s'est déclarée l'épidémie du coronavirus 2019-nCov, est mort des suites de l'épidémie, a annoncé samedi un porte-parole de l'ambassade des Etats-Unis à Pékin.

Il s'agit du premier décès d'un Américain lié à l'épidémie, qui a fait plus de 700 morts et contaminé plus de 31.000 personnes selon le dernier bilan communiqué samedi par les autorités sanitaires chinoises. (Ryan Woo; version française Jean Terzian)