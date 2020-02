Coronavirus-Premier décès d'un ressortissant américain, à Wuhan

(Eléments supplémentaires)

PEKIN, 8 février (Reuters) - Un ressortissant américain âgé de 60 ans infecté par le nouveau coronavirus est mort le 6 février à l'hôpital de Wuhan, ville du centre de la Chine où s'est déclarée l'épidémie, a annoncé samedi un porte-parole de l'ambassade des Etats-Unis à Pékin.

Il s'agit du premier décès rapporté officiellement d'un ressortissant américain.

La Commission nationale chinoise de la santé a annoncé samedi lors d'un communiqué quotidien que l'épidémie a fait plus de 700 morts et contaminé plus de 31.000 personnes.

"Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. Par respect pour la vie privée de celle-ci, nous ne faisons pas d'autre commentaire", a déclaré à Reuters le porte-parole de l'ambassade américaine.

Une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères avait indiqué jeudi, lors d'un point de presse régulier, que 17 ressortissants étrangers infectés par le virus étaient placés en quarantaine et soignés en Chine.

A Tokyo, le ministère des Affaires étrangères a dit samedi qu'un ressortissant japonais hospitalisé à Wuhan pour une pneumonie était décédé. Les autorités sanitaires chinoises n'ont pas pu déterminer précisément si ce sexagénaire était infecté par le coronavirus, a ajouté le ministère. (Ryan Woo et Brenda Goh à Pékin, Kiyoshi Takenaka à Tokyo; version française Jean Terzian)