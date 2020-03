Coronavirus-Premiers cas confirmés dans la bande de Gaza

GAZA, 22 mars (Reuters) - Deux premiers cas de contamination au coronavirus ont été confirmé dans la très peuplée bande de Gaza, ont annoncé samedi les services de santé palestiniens.

Les deux patients, revenus du Pakistan et entrés à Gaza via l'Egypte, ont été placés jeudi soir en confinement à Rafah, ville située à proximité de la frontière égyptienne, et ont été diagnostiqués samedi soir porteurs du virus, a indiqué le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne.

Les écoles, les marchés et les salles de spectacle ont été fermés à Gaza au cours des deux semaine écoulées afin de limiter les risques de propagation du coronavirus.

Selon le ministère palestinien de la Santé, 53 cas de coronavirus ont été confirmés en Cisjordanie. (Nidal al Mughrabi; version française Jean Terzian)