13 mars (Reuters) - Les autorités sanitaires américaines ont fait état vendredi de 1.678 infections dues au coronavirus, soit 414 de plus que la veille, et de cinq décès supplémentaires, ce qui porte le total à 41.

Quarante-six Etats, plus le district de Columbia, sont désormais touchés, soit quatre de plus que jeudi, précisent les centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). (Vishwadha Chander, version française Jean-Philippe Lefief)