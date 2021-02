Coronavirus-Près de 2,9 millions de vaccinations réalisées en France - DGS

PARIS, 13 février (Reuters) - Près de 2,9 millions de vaccinations contre le COVID-19 ont été réalisées à ce jour en France, a déclaré samedi la Direction générale de la Santé.

"Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 2.248.531 premières injections de vaccin (soit 3,4% de la population totale et 4,2% de la population majeure) et 639.899 deuxièmes injections ont été réalisées", a précisé la DGS dans un communiqué, selon des données provisoires non encore consolidées. (Jean-Stéphane Brosse)