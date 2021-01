Coronavirus-Près de 20.000 cas supplémentaires en France en 24 heures

PARIS, 1er janvier (Reuters) - L'agence Santé publique France a fait état vendredi de 19.348 nouvelles contaminations dues au coronavirus en 24 heures, soit près de 600 de moins que la veille (19.927).

Cent trente-trois décès supplémentaires ont par ailleurs été recensés, ce qui porte le bilan français à 64.765 morts pour 2.639.773 cas depuis le début de l'épidémie.

Selon les chiffres provisoires publiés par le service Géodes de Santé publique France, 24.263 patients atteints du COVID-19 sont actuellement hospitalisés et 2.609 se trouvent en réanimation, ce qui fait respectivement 177 de moins et 41 de plus que jeudi. Parmi eux, 677 ont été admis au cours des 24 dernières heures et 99 ont été placés en soins intensifs.

(Jean-Philippe Lefief)