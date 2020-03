Coronavirus-Près de 300 morts et 18.000 cas en plus aux USA

30 mars (Reuters) - Près de 300 morts et plus de 18.000 cas supplémentaires de contamination au nouveau coronavirus ont été enregistrés en une journée aux Etats-Unis, selon un bilan fourni lundi par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Ces derniers ont fait état de 2.405 morts et 140.904 personnes infectées aux Etats-Unis, selon des données arrêtées dimanche à 16h00 locales à Washington.

Le précédent bilan était de 2.112 morts et 122.653 personnes contaminées.

Les statistiques des CDC peuvent différer des données fournies individuellement par chaque Etat. (Manas Mishra à Bangalore version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)